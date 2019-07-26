Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог ФранцииRT на русском вчера в 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.
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«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче

Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
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Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
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В ЛНР насчитали семь нарушений перемирия за неделю

Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз семь раз за прошедшую неделю обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, нарушив объявленное в Донбассе перемирие.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов в Верховную раду

После подсчета 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
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С капитана севшего на мель корабля взыскали десять миллионов рублей

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Народный артист России, известный композитор Игорь Крутой рассказал, что планирует серию концертов в честь своего 65-летнего юбилея с участием Анны Нетребко и Андреа Бочелли.
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Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера

Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
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В Канаде при крушении гидросамолёта погибли четыре человека

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Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
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Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
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Галкин выложил фото с Пугачевой

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Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США

В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
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