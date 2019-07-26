Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог ФранцииRT на русском 12:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
Обновлено в 16:05
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Общество
Пэрис Хилтон собралась купить курорт в Закарпатье
Наследница международной сети отелей Пэрис Хилтон обдумывает покупку курортного комплекса в Закарпатье, передает "Укринформ".
Обновлено в 08:06
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов
Обновлено в 14:34
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Арестован убийца ЛГБТ-активистки
Петербургский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 09:58
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 08:55
Общество
Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров
Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.
Обновлено в 09:34
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Интернет
WhatsApp тестирует новые функции
Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS.
Обновлено в 14:28
Политика
Суд впервые прекратил дело о неуважении к власти из‑за поста о Путине
Суд Котласа (Архангельская область) прекратил дело о неуважении к власти, которое завели на местного жителя Дмитрия Попперека из‑за постов в «ВКонтакте».
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49