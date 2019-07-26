Политика
Трамп не исключил введение налога на французское виноRT на русском вчера в 18:10
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Председателя ИКМО «Сергиевское» оштрафовали
Елена Элконина заплатит по 1,5 тысячи рублей за каждое из двух нарушений, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в пятницу 26 июля.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Китай заявил о готовности вместе с РФ обеспечивать порядок в мире
Подчеркивается, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Гаджеты
LG и ФКР провели киберспортивный турнир
Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Первые 10 тыс. км на Volkswagen Tiguan: все проблемы — от климата
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Стерлинг сделал выбор между победой в АПЛ и Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что главная цель его команды — победа в АПЛ, а не в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку
Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье
Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма
Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено вчера в 00:14
Общество
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе
Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
Обновлено вчера в 22:58
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45