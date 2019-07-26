Политика

Трамп не исключил введение налога на французское виноRT на русском вчера в 18:10

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

США готовятся ввести налог на французское вино

РИА Новостивчера в 16:55

Трамп анонсировал введение налога на французское вино

РБКвчера в 18:52

Трамп допускает введение пошлин на товары из Франции из-за «цифрового налога»

ТАССвчера в 18:17

Трамп не исключил введение налога на французское вино

RT на русскомвчера в 18:10

Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

Интерфаксвчера в 20:57

Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями

Газета.Ruвчера в 13:14

Свободу ASAP Rocky. Трамп вступился за чернокожего музыканта

Вести.Ruвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%

Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено вчера в 13:09
Политика

Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией

Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Председателя ИКМО «Сергиевское» оштрафовали

Елена Элконина заплатит по 1,5 тысячи рублей за каждое из двух нарушений, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в пятницу 26 июля.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье

Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске

В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов

Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

Китай заявил о готовности вместе с РФ обеспечивать порядок в мире

Подчеркивается, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Гаджеты

LG и ФКР провели киберспортивный турнир

Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Астраханской области задержали бывшего главу правительства

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Обновлено вчера в 23:03
Авто

Первые 10 тыс. км на Volkswagen Tiguan: все проблемы — от климата

Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Стерлинг сделал выбор между победой в АПЛ и Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что главная цель его команды — победа в АПЛ, а не в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку

Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье

Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма

Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Умерла старейшая в мире горилла

Обновлено вчера в 15:08
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено вчера в 00:14
Общество

Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области

Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
Обновлено вчера в 22:58
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Главное