Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог ФранцииRT на русском 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
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