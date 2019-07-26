Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.

Музыка Бузова упала на сцене, но продолжила выступление Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Политика Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.

Общество В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Футбол Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

Общество Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Политика Додон рассчитывает на скидку на газ для Молдавии от России Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что рассчитывает получить от России скидку на газ для Молдавии при условии сохранения транзита через Украину.

Общество Пэрис Хилтон собралась купить курортный комплекс в Закарпатье Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels и актриса Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатье и провести там конкурс красоты.

Экономика «Яндекс» повысил прогноз по размеру выручки в 2019 году Во втором квартале консолидированная выручка Yandex выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,4 млрд руб.

Армия и оружие Дамаск выступил против «сирийской сделки» Анкары с Вашингтоном «Сирия подтверждает, что будет продолжать преследовать банды террористов до их полного уничтожения и противодействовать любым сепаратистским поползновениям, затрагивающим ее территориальное единство», — подчеркнули в МИД.

Политика МИД назвал скандал с русскими шпионами в Австрии «исчерпанным» «Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли»,— сообщили в МИДе (цитата по ТАСС).

Происшествия В Казани поссорившиеся родители забыли годовалую дочку на обочине Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, которую оставили родители, поссорившись друг с другом, сообщили в управлении МВД РФ по Казани.

Политика МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Спорт Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.