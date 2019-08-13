с чего всё началось

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

Происшествия В Якутии в ДТП погибли пять человек В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.

Политика Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Общество Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. Неблагоприятная отметка превышена на 100 см. В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре — уровень реки составил 379 см, прибавив за сутки 14 см. При неблагоприятном сценарии к 18–20 августа уровень воды здесь может достичь полуметра.

Армия и оружие Украинский военный в пьяной драке выстрелил в сослуживца в Донбассе Военнослужащий разведывательной роты 72-й бригады ВСУ в Донбассе выстрелил в сослуживца во время пьяной драки.

Политика Мадуро создал новое министерство и поменял министров Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.

Армия и оружие CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.

Футбол «Бавария» обыграла «Энерги» на старте Кубка Германии Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче первого раунда Кубка Германии в гостях переиграли клуб «Энерги».

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Политика В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.

Происшествия Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.

Космос Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Технологии Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.

Авто Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.

Политика «Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70% Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.

Общество Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700% В Москве и Санкт-Петербурге в связи с похолоданием выросли на 700% продажи дождевиков.

Общество Восстановлено авиасообщение с аэропортом Гонконга Восстановлено авиасообщение с международным аэропортом Гонконга, в котором активисты устроили акцию протеста, в результате чего сотни рейсов были отменены.

Экономика Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы Крупный бизнес и промышленность могут не потерять деньги из-за новой тарифной реформы.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.