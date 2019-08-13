Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской областиРИА Новости 17:40
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп высказался в своем микроблоге в Твиттере о взрыве на полигоне Минобороны России в Архангельской области, жертвами которой стали пять сотрудников "Росатома".Московский Комсомолец17:50
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:06, Вашингтон
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли пять человек
В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.
Обновлено в 19:51
Политика
Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено в 06:48
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти
Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. Неблагоприятная отметка превышена на 100 см. В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре — уровень реки составил 379 см, прибавив за сутки 14 см. При неблагоприятном сценарии к 18–20 августа уровень воды здесь может достичь полуметра.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Украинский военный в пьяной драке выстрелил в сослуживца в Донбассе
Военнослужащий разведывательной роты 72-й бригады ВСУ в Донбассе выстрелил в сослуживца во время пьяной драки.
Обновлено в 11:27
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50
Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» на старте Кубка Германии
Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче первого раунда Кубка Германии в гостях переиграли клуб «Энерги».
Обновлено в 16:42
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов
Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Обновлено в 19:12
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:11
Происшествия
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
Обновлено в 07:30
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено в 11:53
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Обновлено в 16:21
Авто
Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer
Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%
В Москве и Санкт-Петербурге в связи с похолоданием выросли на 700% продажи дождевиков.
Обновлено в 10:22
Общество
Восстановлено авиасообщение с аэропортом Гонконга
Восстановлено авиасообщение с международным аэропортом Гонконга, в котором активисты устроили акцию протеста, в результате чего сотни рейсов были отменены.
Обновлено в 20:19
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Экономика
Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы
Крупный бизнес и промышленность могут не потерять деньги из-за новой тарифной реформы.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено в 12:57