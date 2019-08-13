Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской областиРИА Новости 17:40

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп высказался в своем микроблоге
 в Твиттере о взрыве на полигоне Минобороны России в Архангельской области, жертвами которой стали пять сотрудников "Росатома".
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