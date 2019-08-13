с чего всё началось

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

Экономика На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Общество В аэропорту Гонконга отменили все рейсы Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.

Происшествия Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.

Политика Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Армия и оружие Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.

Политика Reuters назвал вероятного нового посла США в России Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.

Общество Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.

Технологии Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Политика Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Наука Создан искусственный язык для определения подлинности виски Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.

Наука «Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.

Общество Москвичи увидят звездопад Персеиды Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Общество В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.