Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской областиРИА Новости 17:40
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп высказался в своем микроблоге в Твиттере о взрыве на полигоне Минобороны России в Архангельской области, жертвами которой стали пять сотрудников "Росатома".Московский Комсомолец17:50
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
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Экономика
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Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено в 14:00
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 21:16
Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
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Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие
В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Политика
Лондон готов вместе с Брюсселем пересмотреть сделку по Brexit
Фото: mycustomer.com Лондон готов обсуждать с Брюсселем изменения сделки по Brexit.
Обновлено в 21:35
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Гаджеты
Опубликованы первые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro
Обновлено в 02:28
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 11:39
Общество
Москвичей призвали прекратить кормить голубей
Обновлено в 20:56
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено в 05:47
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Обновлено в 20:14