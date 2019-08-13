с чего всё началось

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

Происшествия Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.

Политика РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70% Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Происшествия МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).

Религия В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.

Происшествия В Белом море эвакуировали пассажиров экскурсионного судна Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.

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Армия и оружие Южная Корея отправляет новый антипиратский отряд в Аденский залив Республика Корея отправит во вторник новый военный отряд в Аденский залив для борьбы с пиратством.

Политика Reuters назвал вероятного нового посла США в России Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.

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Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.