Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской областиРИА Новости вчера в 17:40
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп высказался в своем микроблоге в Твиттере о взрыве на полигоне Минобороны России в Архангельской области, жертвами которой стали пять сотрудников "Росатома".Московский Комсомолецвчера в 17:50
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Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне в Белом море под Архангельском
Фонтанка.Рувчера в 17:49
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Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 23:05
Религия
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
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Происшествия
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Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы
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Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Общество
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Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
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Общество
Финалисток конкурса «Миссис Россия» затравили за внешность
Пользователи социальных сетей не одобрили выбор жюри конкурса «Миссис Россия-2019».
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
Южная Корея отправляет новый антипиратский отряд в Аденский залив
Республика Корея отправит во вторник новый военный отряд в Аденский залив для борьбы с пиратством.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
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В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер
По легенде учения группа неизвестных проникла на закрытую территорию и попыталась попасть на борт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев".
Обновлено вчера в 21:37
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В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
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Космос
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Молодые ученые НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ Дарья Сканченко и Олег Усманов провели в международном детском центре "Артек" серию занятий студии "Физика космоса: что видно в телескоп".
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Политика
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Авто
Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире
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Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
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Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
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Кино
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Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
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