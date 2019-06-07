Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантамРоссийская газета вчера в 21:07
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.Lenta.ruвчера в 22:02
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