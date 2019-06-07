Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантамРоссийская газета вчера в 21:07

с чего всё началось

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Армия и оружие США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Общество На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Наука Создана система ИИ для определения причин крика младенцев Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.

Автоспорт Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Армия и оружие Украинские военные воспротивились Зеленскому 6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.

Происшествия 23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии 23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Гаджеты Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона» Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.

Происшествия На оккупированной территории ЛНР на мине подорвались трактористы Два мирных жителя Донбасса получили ранения во время проведения сельскохозяйственных работ на поле в районе оккупированного ВСУ города Попасная в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Футбол Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» Озила Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, передает "Советский спорт".

Кино Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.

Политика Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.

Наука Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.

Политика Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

Происшествия В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".