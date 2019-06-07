Политика

Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантамРоссийская газета вчера в 21:07

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter
, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.
Lenta.ruвчера в 22:02

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Эксперт: Мексика согласилась на развертывание гвардии под давлением США

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Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Мексикой

Росбалтвчера в 13:57
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

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Армия и оружие

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
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Создана система ИИ для определения причин крика младенцев

Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.
Обновлено 06 июня в 08:12
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Автоспорт

Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады

Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

Украинские военные воспротивились Зеленскому

6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 01:29
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты

Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»

Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
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На оккупированной территории ЛНР на мине подорвались трактористы

Два мирных жителя Донбасса получили ранения во время проведения сельскохозяйственных работ на поле в районе оккупированного ВСУ города Попасная в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
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«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

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Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль

Обновлено вчера в 22:22
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Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» Озила

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:41
Кино

Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков

Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю

По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.
Обновлено в 02:15
Баскетбол

«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА

"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Три человека пострадали при хлопке газа в частном доме в Ингушетии

Три человека пострадали при хлопке газа в частном доме в Ингушетии. Инцидент произошел в селе Сагопши в Малгобекском районе республики.
Обновлено вчера в 14:37
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