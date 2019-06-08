Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашенияГазета.Ru вчера в 20:38
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам Трампа, Мексика согласилась пойти на усиление контроля на границе с Соединенными Штатами, что поможет бороться с нелегальной иммиграцией.
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с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.Lenta.ruвчера в 22:02
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Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Экономика
Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией
29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Зарубежный инсайдер анонсировал скорую дату презентации уникального складного смартфона Samsung Galaxy Fold.
Обновлено в 05:13
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата для лечения муковисцидоза
Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире биоаналог препарата дорназа альфа для терапии муковисцидоза - тигераза.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Обвинение журналисту «Медузы» предъявят 8 июня
Следствие в субботу предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
NASA откроет МКС для космических туристов
Обновлено вчера в 13:28
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Технологии
В РЖД рассказали, что будут делать из переработанного мусора
Ранее ученые выяснили, что люди в среднем потребляют свыше 75 тысяч микрочастиц пластика ежегодно вместе с продуктами питания, водой и бытовой химией.
Обновлено в 02:50
Футбол
Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС
Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Происшествия
Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду
В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Авто
В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55