Политика

Трамп: США и Мексика достигли соглашенияГазета.Ru вчера в 20:38

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам Трампа, Мексика согласилась пойти на усиление контроля на границе с Соединенными Штатами, что поможет бороться с нелегальной иммиграцией.
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с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter
, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.
Lenta.ruвчера в 22:02

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США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Интерфаксвчера в 20:55

Главные новости к утру 8 июня

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США и Мексика договорились сотрудничать для защиты общей границы

RT на русскомвчера в 22:31

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Вести.Ruвчера в 21:43

США и Мексика заключили соглашение по борьбе с нелегальной миграцией

Эхо Москвы05:00

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

ТАССвчера в 21:01

Эксперт: Мексика согласилась на развертывание гвардии под давлением США

РИА Новостивчера в 22:10
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Гаджеты

Известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Зарубежный инсайдер анонсировал скорую дату презентации уникального складного смартфона Samsung Galaxy Fold.
Обновлено в 05:13
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата для лечения муковисцидоза

Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире биоаналог препарата дорназа альфа для терапии муковисцидоза - тигераза.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Обвинение журналисту «Медузы» предъявят 8 июня

Следствие в субботу предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 13:33
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено вчера в 13:28
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено 06 июня в 11:05
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Технологии

В РЖД рассказали, что будут делать из переработанного мусора

Ранее ученые выяснили, что люди в среднем потребляют свыше 75 тысяч микрочастиц пластика ежегодно вместе с продуктами питания, водой и бытовой химией.
Обновлено в 02:50
Футбол

Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»

Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС

Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Происшествия

Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду

В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Обновлено вчера в 11:55
Авто

В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

Обновлено вчера в 13:12
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
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