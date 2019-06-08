Трамп: США и Мексика достигли соглашенияГазета.Ru вчера в 20:38

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам Трампа, Мексика согласилась пойти на усиление контроля на границе с Соединенными Штатами, что поможет бороться с нелегальной иммиграцией.

Общество Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Политика Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

Экономика Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

Происшествия Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.

Гаджеты Известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold Зарубежный инсайдер анонсировал скорую дату презентации уникального складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Политика Делегация из стран ЕС прибыла в Крым Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата для лечения муковисцидоза Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире биоаналог препарата дорназа альфа для терапии муковисцидоза - тигераза.

Происшествия Исправительная колония загорелась в Свердловской области В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.

Происшествия Обвинение журналисту «Медузы» предъявят 8 июня Следствие в субботу предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Технологии В РЖД рассказали, что будут делать из переработанного мусора Ранее ученые выяснили, что люди в среднем потребляют свыше 75 тысяч микрочастиц пластика ежегодно вместе с продуктами питания, водой и бытовой химией.

Футбол Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому» Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Экономика В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Происшествия Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).

Происшествия Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Авто В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.