Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из ВенесуэлыRT на русском 14:23
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
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Экономика
Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках
В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Футбол
«Ювентус» заинтересован в возвращении Погба
«Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки
Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Авто
На продажу выставлен редкий родстер Hammond 2006 года
Родстер Hammond 2006 года, как его называет продавец, имеет корпус из стекловолокна, отлитый под серебро, со съемным черным мягким верхом.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Футбол
СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Обновлено в 16:00
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Теннис
Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 16:17
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08