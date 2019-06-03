Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из ВенесуэлыRT на русском 14:23

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп: Россия проинформировала США, что вывела большинство своих специалистов из Венесуэлы

ТАСС14:28

Трамп заявил, что Россия сообщила ему о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы

Коммерсантъ15:07

Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

РБК14:40

Трамп: Россия заявила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

РИА Новости14:35

Россия сообщила о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп

Газета.Ru16:53

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

RT на русском14:23

Дональд Трамп утверждает, что Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства своих людей из Венесуэлы

Эхо Москвы15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Экономика

Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках

В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Футбол

«Ювентус» заинтересован в возвращении Погба

«Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки

Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии

Обновлено в 12:59
Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z

Обновлено в 16:47
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Авто

На продажу выставлен редкий родстер Hammond 2006 года

Родстер Hammond 2006 года, как его называет продавец, имеет корпус из стекловолокна, отлитый под серебро, со съемным черным мягким верхом.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Черноморский флот получит три новых корабля

"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Футбол

СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Обновлено в 16:00
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Хоккей

«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Теннис

Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 16:17
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное