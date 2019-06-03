Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из ВенесуэлыRT на русском 14:23

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Экономика Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.

Происшествия Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.

Происшествия Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.

Политика Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом» Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Армия и оружие Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Путешествия Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Футбол «Ювентус» заинтересован в возвращении Погба «Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.

Армия и оружие Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.

Авто На продажу выставлен редкий родстер Hammond 2006 года Родстер Hammond 2006 года, как его называет продавец, имеет корпус из стекловолокна, отлитый под серебро, со съемным черным мягким верхом.

Происшествия В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Футбол СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией в России «Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Общество В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе 11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.