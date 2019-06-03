Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из ВенесуэлыRT на русском 14:23

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

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