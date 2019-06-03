Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из ВенесуэлыRT на русском 14:23
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
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Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Apple закрывает приложение iTunes
ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями
Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва
«Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Израиль разрушил последний тоннель «Хезболлы»
Израильские военные отчитались об уничтожении «последнего тоннеля» ливанского движения «Хезболла» на границе с Израилем, 3 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:35
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Культура
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Экономика
Япония расширила список поставщиков мясной продукции из России
Две российские компании получили право на поставки готовой мясной продукции в Японию, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Обновлено в 15:44
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими
В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Samsung анонсировал ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Новые модели ноутбуков Samsung Notebook 7 получили платформу Intel.
Обновлено в 02:29
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
Обновлено в 15:42
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях
«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:41
Авто
На продажу выставлен редкий родстер Hammond 2006 года
Родстер Hammond 2006 года, как его называет продавец, имеет корпус из стекловолокна, отлитый под серебро, со съемным черным мягким верхом.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала фото топлес после заявления о разводе
Алена Водонаева опубликовала фото топлес и рассказала подписчикам в Instagram о своих планах на ближайший месяц.
Обновлено в 12:48
Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36