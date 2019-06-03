Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из ВенесуэлыРБК вчера в 14:40

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы. Об этом президент Дональд Трамп написал в своем Twitter. «Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — сообщил он.

Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

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