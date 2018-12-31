Политика

Трамп: Работа правительства может быть приостановлена на долгое время
Российская газета
вчера в 18:40

Частичная приостановка работы американского федерального правительства продлится столько, сколько потребуется. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на заседании своего кабинета в Белом доме.
Российская газетавчера в 18:40

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Трамп не исключил, что шатдаун продлится «долгое время»

Комсомольская правда00:55

Трамп признался, что приостановка работы правительства может затянуться

Life.ruвчера в 23:13

Трамп: приостановка работы правительства США продлится «столько, сколько потребуется»

ТАССвчера в 14:39

Трамп: Работа правительства может быть приостановлена на долгое время

Российская газетавчера в 18:40

Трамп допустил возможность, что шатдаун продлится «долгое время»

RT на русскомвчера в 17:13

Трамп заявил, что приостановка работы правительства может затянуться

Известиявчера в 17:00

Трамп допустил «долгий» шатдаун

Газета.Ruвчера в 18:57
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Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Обновлено в 00:46
Хоккей

Сборная России разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Обновлено в 01:07
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 32

Судьба еще девяти человек остается неизвестной. Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 31.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций

На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:47
Хоккей

Сборная Канады проиграла Финляндии в четвертьфинале МЧМ

Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

В Магнитогорске опознаны тела 22 погибших при обрушении дома

Опознаны тела 22 погибших при обрушении дома в Магнитогорске, в том числе — трое детей.
Обновлено вчера в 23:40
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства

Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

Евгений Малкин выразил поддержку пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

Швейцария обыграла Швецию в четвертьфинале МЧМ-2019

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников

В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты

Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов

Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
Обновлено в 00:22
Хоккей

«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», Малкин набрал два очка

Игра завершилась победой гостей со счетом 7:2. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свое имя гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске достигло 37

Ранее сообщалось о 31 погибшем. После этого на месте ЧП было обнаружено ещё несколько тел, в том числе двух детей.
Обновлено в 01:12
Спорт

Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

В Китае казнили серийного убийцу и насильника

Власти Китая в четверг привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна, которому удавалось оставаться безнаказанным почти 30 лет, говорится в заявлении на сайте народного суда средней ступени города Байинь китайской провинции Ганьсу.
Обновлено вчера в 21:44
Энергетика

Нефть дешевеет в ходе первых торгов года

В среду, 2 января, нефть слабо дешевеет в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.
Обновлено вчера в 08:03
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