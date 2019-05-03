Политика

Трамп: Путин не собирается вмешиваться в ситуацию в ВенесуэлеКрасная весна вчера в 18:45

Президент России Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп 3 мая после телефонного разговора с российским лидером, сообщает Reuters.
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