Политика
Трамп: Путин не собирается вмешиваться в ситуацию в ВенесуэлеКрасная весна вчера в 18:45
Президент России Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп 3 мая после телефонного разговора с российским лидером, сообщает Reuters.
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Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Венесуэлу
Эхо Москвывчера в 20:05
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