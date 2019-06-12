Политика

Трамп: Польша купит у США еще 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрдТАСС 16:37

"Сегодня наши страны подписали еще один контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ примерно за $8 млрд", - сказал Трамп. По словам президента США, за последнее время Польша заключила с американскими компаниями сделки на покупку более чем 6 млрд куб. м сжиженного природного газа.
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США поставят в Польшу СПГ на 8 млрд долларов

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Трамп: Польша купит у США еще 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
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