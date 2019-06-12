Политика
Трамп: Польша купит у США еще 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрдТАСС 16:37
"Сегодня наши страны подписали еще один контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ примерно за $8 млрд", - сказал Трамп. По словам президента США, за последнее время Польша заключила с американскими компаниями сделки на покупку более чем 6 млрд куб. м сжиженного природного газа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Обновлено в 11:30
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Путину показали находки на археологических раскопках в Кремле
Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Эльбрусском районе КБР во время камнепада пострадал мужчина
Из-за камнепада в КБР пострадал мужчина. Инцидент произошел в Эльбрусском районе в ущелье Терскол.
Обновлено в 15:41
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Специалисты назвали «невредные» привычки, вызывающие рак
Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
Обновлено в 13:16
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М
«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4
Обновлено 10 июня в 16:45
Политика
Тимошенко встретилась с Зеленским
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено в 16:15
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.
Обновлено в 03:33
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10