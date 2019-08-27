Политика
ИзвестияТрамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России. Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7, трансляцию которой ведет Reuters.
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Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
РИА Новости вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Волочкова попросила простить ее за шпагаты
Телепрограмма 01:55
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Транспорт
В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений
Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.
Известия вчера в 18:28
Общество
Сель сошел на дорогу во Владивостоке
Мощные ливни спровоцировали схождение селя во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
РЕН ТВ вчера в 19:46
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
Выписанная из больницы россиянка умерла на скамейке у клиники
Пожилая женщина скончалась на скамейке у входа в больницу №4 в Севастополе, откуда ее недавно выписали, сообщается в группе «Движение волонтеров "Сердце Севастополя"» во «ВКонтакте».
Lenta.ru вчера в 13:15
Происшествия
Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех скончался в больнице Розенхайма в Германии в возрасте 82 лет.
RT на русском вчера в 16:40
Транспорт
Минтранс планирует субсидировать перелеты из «Жуковского» в ДФО
Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток.
РЕН ТВ 02:57
Здоровье
В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Гаджеты
Redmi K20 подешевел перед самым анонсом Redmi Note 8 Pro
С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
iXBT.com 02:35
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Музыка
Стали известны наставники шоу «Голос 8»
В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Крупный морской танкер спустили на воду во Владивостоке
Во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная Верфь" состоялась торжественная церемония спуска малого морского танкера "Михаил Барсков" на воду, которое строили около пяти лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Владивосток-Новости 02:50
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Кино
Дизайнер: стоило показать сомнения Капитана Америка по поводу Мьёльнира
Ранее режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что Капитан Америка мог бы поднять Мьёльнира ещё в фильме «Мстители: Эра Альтрона».
REGNUM 02:43
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Здоровье
В Забайкалье закупили жилье для медработников
В Забайкальском крае более чем 70 медработников обеспечат благоустроенным жильем в 2019 году, в некоторых районах для медиков уже закуплены квартиры, а сами работники празднуют новоселье.
Взгляд.ру вчера в 06:41
Здоровье
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
Автоновости дня 01:52
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26