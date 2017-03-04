Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России

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