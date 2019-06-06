Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграцииRT на русском вчера в 19:39
Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по проблеме иммиграции, обсуждение продолжится в четверг, 6 июня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Политика
Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента
Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.
Обновлено в 04:17
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Авто
Michelin и General Motors приступили к тестам безвоздушных шин
В течение нынешнего года General Motors планирует полевые испытания инновационных шин на электрических моделях Chevrolet Bolt EV в Мичигане.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье
Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Экономика
Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что наивысший риск рецессии связан с ростом потребительских кредитов.
Обновлено в 03:11
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Политика
Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР
Федеральное агентство новостей представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».
Обновлено в 01:00
Технологии
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
С помощью сервиса российские выпускники смогут узнать баллы, полученные на ЕГЭ.
Обновлено вчера в 08:25
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.
Обновлено в 03:43
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring
Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Экономика
Беглов на ПМЭФ рассказал о развитии Кронштадта
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о создании в Кронштадте особой туристической зоны.
Обновлено в 04:09
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Авто
Новый седан Audi S6 показали на видео
После показа новых S6 Avant и S7 Sportback, издание Auditography поделилось великолепными кадрами и снимками Audi S6 в кузове «седан», замеченного в Рудесхайме-на-Рейне, Германия.
Обновлено в 02:00
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Медбрат в Германии получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Тинькофф Банк создаст собственную управляющую компанию
Тинькофф Банк намерен до конца года запустить собственную управляющую компанию «Тинькофф Капитал», сообщил на ПМЭФ-2019 предправления кредитной организации Оливер Хьюз.
Обновлено в 04:48
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18