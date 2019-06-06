Политика

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграцииRT на русском вчера в 19:39

Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по проблеме иммиграции, обсуждение продолжится в четверг, 6 июня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Торговый вопрос между США и Мексикой остался открытым. Но индексы выросли

РБК02:04

Доходность UST10 выросла благодаря появившимся надеждам на разрешение торговых конфликтов

ПРАЙМвчера в 04:31

Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Мексики с 10 июня

Газета.Ruвчера в 19:08

Трамп заявил, что на переговорах США и Мексики по иммиграции достигнут прогресс

ТАССвчера в 20:00

Трамп оценил прогресс в переговорах с Мексикой по пошлинам

REGNUMвчера в 21:51

Глава МИД Мексики оценил переговоры с США по пошлинам и миграции

РИА Новостивчера в 19:34

Трамп счел непродуктивной борьбу Мексики с нелегальной миграцией

Российская газетавчера в 22:13
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика

Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы

Обновлено вчера в 11:11
Политика

Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента

Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.
Обновлено в 04:17
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР

Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Авто

Michelin и General Motors приступили к тестам безвоздушных шин

В течение нынешнего года General Motors планирует полевые испытания инновационных шин на электрических моделях Chevrolet Bolt EV в Мичигане.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье

Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года

Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Экономика

Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что наивысший риск рецессии связан с ростом потребительских кредитов.
Обновлено в 03:11
Политика

Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова отказывается от работы из-за беременности

Обновлено в 00:20
Политика

Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР

Федеральное агентство новостей представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».
Обновлено в 01:00
Технологии

Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

С помощью сервиса российские выпускники смогут узнать баллы, полученные на ЕГЭ.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.
Обновлено в 03:43
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено вчера в 13:34
Авто

Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Экономика

Беглов на ПМЭФ рассказал о развитии Кронштадта

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о создании в Кронштадте особой туристической зоны.
Обновлено в 04:09
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Авто

Новый седан Audi S6 показали на видео

После показа новых S6 Avant и S7 Sportback, издание Auditography поделилось великолепными кадрами и снимками Audi S6 в кузове «седан», замеченного в Рудесхайме-на-Рейне, Германия.
Обновлено в 02:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Медбрат в Германии получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Тинькофф Банк создаст собственную управляющую компанию

Тинькофф Банк намерен до конца года запустить собственную управляющую компанию «Тинькофф Капитал», сообщил на ПМЭФ-2019 предправления кредитной организации Оливер Хьюз.
Обновлено в 04:48
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
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