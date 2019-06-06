Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграцииRT на русском вчера в 19:39

Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по проблеме иммиграции, обсуждение продолжится в четверг, 6 июня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

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