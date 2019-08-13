Политика

Трамп: Китай стягивает силы к гонконгской границеТелеканал 360° 14:39

Президент США Дональд Трамп сообщил о сведениях, полученных от американской разведки. По их данным, правительство Китая стягивает силы к границе с Гонконгом. Об этом он написал в своем Twitter.
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