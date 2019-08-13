Политика
Трамп: Китай стягивает силы к гонконгской границеТелеканал 360° 14:39
Президент США Дональд Трамп сообщил о сведениях, полученных от американской разведки. По их данным, правительство Китая стягивает силы к границе с Гонконгом. Об этом он написал в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в следующем раунде Лиги чемпионов
Ранее сообщалось, что телеканал "Матч ТВ" объяснил отмену прямой трансляции ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 17:17
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
Обновлено в 15:39
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян
Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено в 08:32
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Зенитчики из Приморья отразят воздушный налёт противника в Бурятии
Зенитчики Восточного военного округа из Приморья примут участие в тактических учениях на полигоне Телемба в Бурятии.
Обновлено в 04:52
Культура
Почта Китая выпустила набор из шести «мифических» марок времен династии Ся
Уезд был столицей легендарной полумифической династии Ся (2070 — 1600 до н.э.). Набор из шести марок посвящен шести мифическим сюжетам, хорошо известных любому образованному китайцу.
Обновлено в 19:12
Общество
Васильева открыла в Республике Алтай новый детский сад
Обновлено в 04:58
Происшествия
Лингвисты Вятского госуниверситета нашли экстремизм в Ветхом завете
Доподлинно не известно, знали ли лингвисты, что исследуют цитаты из Библии, однако из их выводов следует: Ветхий завет содержит экстремисткие материалы.
Обновлено в 18:20
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Ребенка избили в магазине в Петрозаводске за попытку украсть колбасу
Мать одиннадцатилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении сына в магазине Петрозаводска.
Обновлено в 12:52
Общество
Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка
Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено в 20:31
Политика
В Грузии оценили объем потерь туристического сектора из-за России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль страны потерпела ущерб до $60 млн в связи с сокращением количества гостей из России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:05
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено в 13:32
Политика
Замминистра культуры и туризма КНР оценил отношения с Россией
Отношения между Россией и КНР в настоящее время находятся на лучшем этапе своего развития в истории.
Обновлено в 21:59
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью
Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Обновлено в 22:08
Авто
Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
Обновлено в 10:20
Наука
Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы
Ученые выяснили, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.
Обновлено в 04:51
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Футбол
Андре Шюррле: «Не буду запрещать дочери заниматься футболом»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что не будет запрещать дочери играть в футбол.
Обновлено в 21:52
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
Обновлено 11 августа в 22:20
Финансы
Ипотечный долг США превысил уровень кризисного 2008 года
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале превысил максимум 2008 года, когда начался финансовый кризис.
Обновлено в 20:43