Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завил, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце текущего года. Об этом лидер США рассказал представителям СМИ в Белом доме.

Трамп: Келли уйдет с поста главы аппарата Белого дома в конце года

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