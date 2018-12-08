Политика

Трамп: Келли уйдет с поста главы аппарата Белого дома в конце года
Вести.Ru
13:55

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завил, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце текущего года. Об этом лидер США рассказал представителям СМИ в Белом доме.
Вести.Ru13:55

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Эхо Москвывчера в 08:32
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