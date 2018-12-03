Политика

Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей
Коммерсантъ
00:33

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США». В своем Twitter он уточнил, что на данный момент размер пошлин составляет 40%.
Коммерсантъ00:33
Дональд Трамп
Китай согласился снизить и отменить пошлины на автомобили, поставляемые в Китай из США. В настоящее время пошлина составляет 40%
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАВести.Финанс 00:45

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