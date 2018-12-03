Политика
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз в страну американских автомобилей.
Газета.Ruвчера в 23:40
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Трамп: Китай согласился сократить пошлины на импорт американских автомобилей
RT на русскомвчера в 23:37
Трамп заявил о снижении тарифов на импорт американских машин в Китай
Национальная служба новостейвчера в 23:13
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
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Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии
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Политика
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку
В 2002-2013 годах являлся председателем Национального банка Башкирии, в 2013-2015 годах - первый вице-премьер Башкирии, с 2015 года занял пост премьер-министра республики.
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Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Путиным был, но он не состоялся.
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Армия и оружие
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год
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Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
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Армия и оружие
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Трамп обещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР
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Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
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Политика
Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев
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Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией
Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.
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Армия и оружие
ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:20