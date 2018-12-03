Политика

Трамп: КНР согласилась сократить пошлины на импорт автомобилей США
Газета.Ru
вчера в 23:40

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз в страну американских автомобилей.
Газета.Ruвчера в 23:40

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Трамп сообщил, что Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США

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Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей

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Трамп заявил об уступке Китая в торговой войне с США

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Трамп: Китай согласился сократить пошлины на импорт американских автомобилей

RT на русскомвчера в 23:37

Трамп заявил, что Китай согласился сократить пошлины на импорт американских автомобилей

ТАССвчера в 23:27

Трамп заявил о снижении тарифов на импорт американских машин в Китай

Национальная служба новостейвчера в 23:13
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