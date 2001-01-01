Экономика

Трамп - причина ожидаемого снижения ставки ФРС?Financial One вчера в 09:18

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ФРС в среду, скорее всего, впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки, немного поддержав американскую экономику, столкнувшуюся с трудностями на фоне торговых споров и замедления глобального роста.
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Трамп - причина ожидаемого снижения ставки ФРС?

Financial Oneвчера в 09:18
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