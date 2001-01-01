Экономика
Трамп - причина ожидаемого снижения ставки ФРС?Financial One вчера в 09:18
ФРС в среду, скорее всего, впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки, немного поддержав американскую экономику, столкнувшуюся с трудностями на фоне торговых споров и замедления глобального роста.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного Королевства».
Обновлено в 08:16
Общество
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о введении ЧС регионального характера из-за пожаров в лесах, говорится на сайте руководства республики.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Общество
Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов
Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
Обновлено в 04:40
Кино
Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым
Обновлено в 04:42
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Авто
Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Космос
Проживи день настоящего космонавта!
Вам достаточно лишь посетить парк приключений «Космодрайв» в своём собственном городе.С 2 августа вас ждёт познавательное, веселое путешествие в мир космоса, где вы проведете время активно, увлекательно и с пользой для всей семьи.
Обновлено в 08:04
Политика
Помпео заявил о готовности США к продолжению диалога с КНДР
Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном и ожидает соответствующих шагов от КНДР.
Обновлено в 07:47
Хоккей
Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году
Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не исключил того, что по окончании сезона-2020/21 завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 08:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
Роскосмос в 2019 году планирует произвести около 40 пусков
По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17