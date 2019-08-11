Происшествия
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»Чемпионат 13:42
Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневник15:05
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