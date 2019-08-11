Происшествия

Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»Чемпионат 13:42

Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
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Сбитый электричкой на станции «Ручьи» подросток оказался игроком «Зенита»

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Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
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