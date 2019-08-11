Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»RT на русском 16:01
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневник15:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
Футбол
На стадионе в Грозном снова кричали в микрофон
Во втором тайме матча 5-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" по системе громкой связи на стадионе в Грозном выкрикивали слова.
Обновлено в 16:20
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Футбол
Гончаренко остался недоволен судейством в матче с «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча чемпионата России против «Сочи» раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Сирийская армия окружила форпост боевиков в Идлибе
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Общество
Врачи назвали последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено в 04:36
Здоровье
Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Авто
Обновленный кроссовер Audi Q7 2020 года впечатлил экспертов
Немецкий гигант Audi в скором времени представит обновленную модификацию кроссовера Q7 2020 модельного года.
Обновлено в 13:45
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».
Обновлено в 11:08
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Единоборства
13-летний украинец стал самым юным чемпионом Европы в прыжках в воду
Украинский прыгун в воду Алексей Середа стал самым юным прыгуном в воду, завоевавшим золото чемпионата Европы.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Общество
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет
За первые десять дней месяца самой холодной стала ночь 5 августа. Теплее всего было днем 8 августа - воздух прогрелся почти до 26 градусов.
Обновлено в 13:16
Политика
Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на свое заседание послов тех стран, на сайтах диппредставительств которых размещались сообщения о митингах в Москве.
Обновлено в 14:29
Кино
В США отменили премьеру триллера «Охота» из-за инцидентов со стрельбой
В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
Обновлено в 05:31