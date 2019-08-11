Происшествия

Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»Чемпионат вчера в 13:42

Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
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Сбитый электричкой на станции «Ручьи» подросток оказался игроком «Зенита»

Мойка78вчера в 15:21

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»

RT на русскомвчера в 16:01

Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»

Чемпионатвчера в 13:42

На железнодорожной станции «Ручьи» погиб юный футболист «Зенита-84»

Piter.tvвчера в 14:58

Погибшим под колёсами электрички на станции «Ручьи» подростком оказался футболист «Зенита»

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Сбитый электричкой подросток был футболистом ДФК «Зенит-84»

Московский Комсомолецвчера в 13:57

Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»

Петербургский дневниквчера в 15:05
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Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено вчера в 20:46
Общество

«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов

Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
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Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Шоу-бизнес

Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать

Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
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Волейбол

Туомас Саммелвуо: «Мне очень нравится, как мы живем вместе с командой»

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итог матча против Ирана, по итогам которого его команда завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Космос

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие

ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР

Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров

Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 13:24
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено 10 августа в 14:49
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

На авиашоу в Колумбии погибли двое военных

На авиашоу в колумбийском городе Медельин погибли двое военнослужащих. Во время парада мужчины сорвались с большой высоты.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

В Подмосковье засняли очень редкую «Волгу»

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов

Имя супруги принца Гарри Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве

В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.
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Политика

Елизавету II разочаровали британские политики

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Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер

Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского

Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено 10 августа в 03:21
Кино

Брэд Питт хотел бы сняться в «Последнем танго в Париже»

Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 22:30
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