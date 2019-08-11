Происшествия
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»Чемпионат вчера в 13:42
Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневниквчера в 15:05
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Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
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Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
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Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
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Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
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Туомас Саммелвуо: «Мне очень нравится, как мы живем вместе с командой»
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итог матча против Ирана, по итогам которого его команда завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020.
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Обновлено 10 августа в 13:41
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Космос
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР
Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено 10 августа в 14:49
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
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На авиашоу в Колумбии погибли двое военных
На авиашоу в колумбийском городе Медельин погибли двое военнослужащих. Во время парада мужчины сорвались с большой высоты.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
В Подмосковье засняли очень редкую «Волгу»
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Имя супруги принца Гарри Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
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Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
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Обновлено вчера в 21:38
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Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено 10 августа в 03:21
Кино
Брэд Питт хотел бы сняться в «Последнем танго в Париже»
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 22:30