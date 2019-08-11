Происшествия
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»Чемпионат вчера в 13:42
Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневниквчера в 15:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочку Екатерины Климовой от мамы
В Сети не смогли отличить 17-летнюю дочку Екатерины от её знаменитой мамы. И это, стоит отметить, большой комплимент для актрисы.
Обновлено в 02:00
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Усть-Кубинском районе
При разборе завалов были найдены останки шести человек. По предварительным данным, среди них — двое детей возрастом до 13 лет.
Обновлено в 02:46
Общество
Интерьеры станции «Лефортово» БКЛ стилизуют под старину
Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.
Обновлено в 01:57
Авто
В России студенты создали беспилотный катафалк на базе LADA
Обновлено в 03:00
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца
На видео два бойца ведут девушку, в какой-то момент один из росгвардейцев бьёт её в живот.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Экономика
Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»
По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учетом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86,266 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:01
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Снижены цены на Toyota C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado и другие модели
Еще одно привлекательное спецпредложение действует на компактный кроссовер Toyota C-HR.
Обновлено в 02:31
Политика
В партии Зеленского назвали условие для новых досрочных выборов
Ранее в июле руководитель офиса президента Богдан заявил о невозможности провести досрочные местные выборы из-за незавершенности реформы местного самоуправления.
Обновлено в 03:04
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Самый яркий звездопад года томичи смогут наблюдать сегодня ночью
Самый яркий звездопад года – метеорный поток Персеиды томичи смогут наблюдать в ночь с 11 на 12 августа.
Обновлено вчера в 06:19