Футбол
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»Чемпионат 13:42
Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Обновлено в 13:15
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Футбол
«Страсбур» и «Мец» поделили очки на старте чемпионата Франции
«Страсбур» принял «Мец» на своем поле в матче 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 13:03
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей России
Портал «АВТОСТАТ» составил рейтинг самых востребованных китайских моделей авто на основе данных о продажах в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 09:13
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Священник РПЦ осудил поведение священника, грубо крестившего ребенка
В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине.
Обновлено в 14:32
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Психолог дал советы о том, как справиться с усталостью и апатией
Психолог Валентин Гриценко поделился советами о том, как справиться с негативными эмоциями.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой
Обновлено в 10:29
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Общество
В России вводятся новые правила любительской рыбалки
Обновлено в 08:03
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Эти 8 лекарств должны быть в доме каждого волгоградца
У себя дома не обязательно создавать целый аптечный пункт, достаточно завести небольшую коробочку с самым необходимым, сообщает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 12:39
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Футбол
ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»
По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Путешествия
Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту
Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Обновлено в 08:45
Футбол
Одноклубник Головина перешел в «Манчестер Юнайтед»
16-летний Игрок "Монако" Аннибал Межбри продолжит свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт французского клуба.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Авто
Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября
Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.
Обновлено вчера в 13:10
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Обновлено в 14:16