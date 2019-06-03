Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела ИсаенковойРамблер вчера в 12:19

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитой, утверждает телеграм-канал 112.
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с чего всё началось

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Причем сама Исаенкова, судя по всему, не знала о своем заболевании, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми".
РЕН ТВвчера в 10:40

Подробнее о событии

Кукла Вуду и ВИЧ: новые детали жестокого убийства любовницы экс-главы Раменского района

РЕН ТВвчера в 12:50

Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве

Misanec.ru10 июня в 05:02

РЕН: у убитой любовницы экс-главы Раменского района был ВИЧ

Московский Комсомолецвчера в 11:16

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

URA.Ru10 июня в 12:28

Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция?

Вести.Ru10 июня в 10:37

Атос из Подмосковья. Как личные конфликты современных аристократов препятствуют экономическому росту

DP.RU10 июня в 05:12

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 12:25
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Футбол

Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины

В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Компания Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной операционной системой HongMeng.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Общество

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Обновлено вчера в 20:39
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Транспорт

Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера

К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье

Названы неожиданные опасности длительных авиаперелетов

Более серьезной проблемой, сопряженной с длительным перелетом, объявлена гиподинамия, или малая подвижность.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Обновлено вчера в 17:45
Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие

В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Технологии

Российские специалисты разработали защищенный от помех передатчик

Группа российских технических специалистов разработала прототип специальной антенны, которая не восприимчива к помехам глушителей сигнала.
Обновлено в 01:28
Политика

В Раде признали телефонный терроризм на территории России

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Религия

Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви

Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено вчера в 06:11
Политика

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Шоу-бизнес

Маргарита Суханкина расплакалась в эфире телешоу «Пусть говорят»

Обновлено в 02:35
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Никарагуа дала иностранным военным доступ на свою территорию

По данным портала, разрешение касается в том числе кораблей и самолетов из других стран, а также военного персонала, который станет сопровождать технику.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Старый советский пулемет уничтожил американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью

Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.
Обновлено в 02:12
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