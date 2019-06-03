Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела ИсаенковойРамблер вчера в 12:19
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитой, утверждает телеграм-канал 112.
Читать в источнике
Оценить425
с чего всё началось
Причем сама Исаенкова, судя по всему, не знала о своем заболевании, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми".РЕН ТВвчера в 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Футбол
Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины
В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты
Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС
Компания Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной операционной системой HongMeng.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Транспорт
Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера
К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье
Названы неожиданные опасности длительных авиаперелетов
Более серьезной проблемой, сопряженной с длительным перелетом, объявлена гиподинамия, или малая подвижность.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено вчера в 17:45
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Технологии
Российские специалисты разработали защищенный от помех передатчик
Группа российских технических специалистов разработала прототип специальной антенны, которая не восприимчива к помехам глушителей сигнала.
Обновлено в 01:28
Политика
В Раде признали телефонный терроризм на территории России
«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Никарагуа дала иностранным военным доступ на свою территорию
По данным портала, разрешение касается в том числе кораблей и самолетов из других стран, а также военного персонала, который станет сопровождать технику.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Старый советский пулемет уничтожил американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью
Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.
Обновлено в 02:12