Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погиблиВашГород.ру вчера в 22:31
Накануне вечером министерство обороны России сообщило, что 1 июля на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», произошёл взрыв и пожар. Возгорание быстро ликвидировали, но в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков. В общей сложности экипаж состоял из 25 человек.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.РБКвчера в 11:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия
Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Renault представила новый Renault Captur второго поколения
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Политика
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Пьяный мужчина в Зеленограде упал с балкона и погиб
По предварительным данным, мужчина после распития спиртного сидел на перекладине балкона и по неосторожности перевалился за перила, удерживаясь за них руками.
Обновлено в 04:25
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников
Обновлено в 05:11
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".
Обновлено в 04:34
Политика
Путин может провести ужин с членами кабинета министров Италии
Источник в МВД Италии сообщил, что президент России Владимир Путин, который завтра 4 июля прибывают в Италию с официальным визитом, может провести ужин с членами кабинета министров страны.
Обновлено в 05:22
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Германия оштрафовала Facebook на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году.
Обновлено вчера в 13:14
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду "Москва - Рига" несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети.
Обновлено в 05:14
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15