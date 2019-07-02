Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погиблиВашГород.ру вчера в 22:31

Накануне вечером министерство обороны России сообщило, что 1 июля на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», произошёл взрыв и пожар. Возгорание быстро ликвидировали, но в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков. В общей сложности экипаж состоял из 25 человек.
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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.
РБКвчера в 11:29

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«Я плохо верю официальному сообщению». Военный эксперт о том, что могло произойти на российской подлодке

Дождь04:04

Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков

Lenta.ruвчера в 13:18

В аварии на российской подводной атомной станции нашлись выжившие

URA.Ruвчера в 10:57

Хронология катастроф подводных лодок в мире

ТАССвчера в 16:07

Четырнадцать подводников погибли в результате пожара 1-го июля на глубоководном аппарате АС-12

Эхо Москвывчера в 13:30

«Малахит» и ОСК отказываются комментировать гибель 14 подводников

Фонтанка.Рувчера в 10:37

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Газета.Ruвчера в 10:33
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Происшествия

Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России

Обновлено вчера в 23:55
Авто

Renault представила новый Renault Captur второго поколения

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Политика

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Пьяный мужчина в Зеленограде упал с балкона и погиб

По предварительным данным, мужчина после распития спиртного сидел на перекладине балкона и по неосторожности перевалился за перила, удерживаясь за них руками.
Обновлено в 04:25
Транспорт

От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu

Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Обновлено в 05:26
Общество

Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников

Обновлено в 05:11
Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве

Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".
Обновлено в 04:34
Политика

Путин может провести ужин с членами кабинета министров Италии

Источник в МВД Италии сообщил, что президент России Владимир Путин, который завтра 4 июля прибывают в Италию с официальным визитом, может провести ужин с членами кабинета министров страны.
Обновлено в 05:22
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Германия оштрафовала Facebook на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году.
Обновлено вчера в 13:14
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду "Москва - Рига" несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети.
Обновлено в 05:14
Политика

Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Политика

Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками

Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Обновлено в 03:52
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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