Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погиблиВашГород.ру вчера в 22:31
Накануне вечером министерство обороны России сообщило, что 1 июля на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», произошёл взрыв и пожар. Возгорание быстро ликвидировали, но в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков. В общей сложности экипаж состоял из 25 человек.
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Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.РБКвчера в 11:29
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14 погибших капитанов: главное о катастрофе на секретной российской подлодке
Фонтанка.Рувчера в 13:20
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:05, Вашингтон
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