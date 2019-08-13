Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекордObzor.io 03:23
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа. Это рекордное количество транспортных средств с момента открытия путепровода на полуостров в мае 2018 года. Любопытно, но предыдущий рекорд был поставлен также 12 августа, но уже прошло года, – 33 тысячи автомобилей.
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Космос
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Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.
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