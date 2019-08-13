Пресс-конференцию руководства РПЛ, которая традиционно проводится по итогам каждого тура чемпионата России, перенесли на неопределенное время из-за совещания в РФС, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги. Общение с журналистами должно было пройти во вторник днем.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Происшествия В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Спорт Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Армия и оружие Экипировку военных летчиков модернизируют с учетом опыта в Сирии "В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее", - рассказал РИА Новости главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

Наука Чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные проступки Ученые из США выяснили, что чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные и незначительные проступки.

Политика Суд Херсона отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин» Херсонский суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в удовлетворении ходатайства об аресте российского танкера "Механик Погодин".

Происшествия Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.

Общество Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга Международный аэропорт Гонконга вернулся к работе в нормальном режиме.

Общество Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.

Авто АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год или два.

Происшествия На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.

Происшествия Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.

Армия и оружие Британские ВВС подняли истребители для перехвата российских Ту-142 Истребители британских ВВС были срочно подняты на перехват российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.