Футбол

Традиционную пресс-конференцию РПЛ перенесли из-за совещания в РФССпорт-Экспресс 04:34

Пресс-конференцию руководства РПЛ, которая традиционно проводится по итогам каждого тура чемпионата России, перенесли на неопределенное время из-за совещания в РФС, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги. Общение с журналистами должно было пройти во вторник днем.
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РПЛ перенесла пресс-конференцию по итогам 5-го тура

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
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Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
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