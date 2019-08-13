Футбол
Традиционную пресс-конференцию РПЛ перенесли из-за совещания в РФССпорт-Экспресс 04:34
Пресс-конференцию руководства РПЛ, которая традиционно проводится по итогам каждого тура чемпионата России, перенесли на неопределенное время из-за совещания в РФС, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги. Общение с журналистами должно было пройти во вторник днем.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Экипировку военных летчиков модернизируют с учетом опыта в Сирии
"В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее", - рассказал РИА Новости главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 05:27
Наука
Чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные проступки
Ученые из США выяснили, что чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные и незначительные проступки.
Обновлено 11 августа в 06:20
Политика
Суд Херсона отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин»
Херсонский суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в удовлетворении ходатайства об аресте российского танкера "Механик Погодин".
Обновлено в 05:49
Происшествия
Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют
Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 08:11
Общество
Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга
Международный аэропорт Гонконга вернулся к работе в нормальном режиме.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год или два.
Обновлено в 05:17
Фигурное катание
Евгения Медведева начнет соревновательный сезон на турнире в Канаде
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей
Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для перехвата российских Ту-142
Истребители британских ВВС были срочно подняты на перехват российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
Обновлено в 06:42
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Обновлено в 06:48
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34