«Трабзонспор» одержал победу над пражской «Спартой» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе турецкой команды отличились Александер Серлот и Филип Новак. «Трабзонспор» по сумме двух встреч прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 4:3 в пользу турецкой команды).

«Трабзонспор» обыграл «Спарту» и вышел в 4-й раунд Лиги Европы

Все про Спорт ру

Экономика ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых корейских автомобилей в России За 7 месяцев 2019 года в России было продано 233,5 тыс. новых автомобилей корейских марок – на 0,6% больше, чем годом ранее.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Происшествия «Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.

Театры Пускепалис стал худруком театра имени Волкова Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Армия и оружие Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие Минобороны рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.

Происшествия В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Политика Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Происшествия Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.

Общество Утвержден новый перечень запрещенных для женщин профессий «Утвердить перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, согласно приложению», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".