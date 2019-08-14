Футбол
«Трабзонспор» обыграл «Спарту» и вышел в 4-й раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:05
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
Александр Сёрлот
|11′
|13′
Срджан Плавшич
|30′
Ладислав Крейчи
Абдулкадир Пармак
|41′
|61′
Коста Нхамойнесу
Давид Ганцко
|67′
Урош Радакович
Либор Козак
|76′
Мартин Гашек
Жорж Манджек
|78′
Адам Гложек
Александр Сёрлот
Джон Оби Микел
|79′
Джон Оби Микел
|81′
Абдулкадир Пармак
Доган Эрдоган
|84′
|88′
Срджан Плавшич
Филип Новак
|90′+8′
Абдулкадир Омюр
Юсуф Сари
|90′+9′
Трабзонспор
Расстановка 4‑5‑1
1
Чакыр
47
Перейра
4
Тюркмен
5
Хоссейни
77
Новак
20
Сари
8
Соса
18
Экубан
21
Эрдоган
9
Нвакаэме
12
Оби Микел
1
Ницэ
16
Сачек
18
Козак
33
Ганцко
15
Ганоусек
37
Крейчи
9
Канга
40
Манджек
20
Гложек
30
Тетте
22
Плавшич
Спарта
Расстановка 4‑3‑3
«Трабзонспор» одержал победу над пражской «Спартой» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе турецкой команды отличились Александер Серлот и Филип Новак. «Трабзонспор» по сумме двух встреч прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 4:3 в пользу турецкой команды).
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Прогноз и ставка «Трабзонспор» - «Спарта» Прага 15 августа, матч квалификации ЛЕ
ODDS.ru13 августа в 09:17
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