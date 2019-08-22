В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор». Команды сыграли результативно — гости одержали победу со счетом 1:3. Счет открыли хозяева, забив на 4 минуте встречи. Отличился Ливайя с передачи Лопеша.

Политика В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.

Космос Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.

Футбол «Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона» Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Футбол «Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?» Радимов продолжает сравнивать Напомним, ранее Радимов уже сравнивал Шюррле с Маркизио во время матча 6-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (2:1).

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Энергетика Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.

Здоровье Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения.

Политика Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8 У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Финансы Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Политика Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Энергетика Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».

Общество Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.

Авто Toyota прекратит выпуск RAV4 в России Российский офис Toyota объявил о решении свернуть сборку RAV4 текущего поколения на заводе в Санкт-Петербурге.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.