Футбол

«Трабзонспор» обыграл АЕК в первом матче плей-офф Лиги европыLiveSport.ru 16:03

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В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор». Команды сыграли результативно — гости одержали победу со счетом 1:3. Счет открыли хозяева, забив на 4 минуте встречи. Отличился Ливайя с передачи Лопеша.
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«Трабзонспор» обыграл АЕК

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