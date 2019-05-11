Футбол
Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ вчера в 12:35
Футбольный агент Марко Трабукки поведал о взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
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Шоу-бизнес
Елена Захарова побывала на дискотеке в Турции
Обновлено в 01:36
Общество
В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами
В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия
В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено вчера в 22:49
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Музыка
Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом
Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура
Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака
Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Транспорт
Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца
Движение транспорта будет ограничено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве с 15 мая по 15 августа.
Обновлено вчера в 23:05
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Президент „Барселоны“ поддерживает меня»
Хочу сделать следующий шаг в «Барселоне». Разговаривал с президентом клуба, он поддерживает меня.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Хоккей
Сборная Латвии обыграла австрийцев на ЧМ-2019
Игра завершилась со счетом 5:2 Латвийские хоккеисты одержали победу над сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Словакии.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено 10 мая в 01:40
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 02:11
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51