Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказомМатч ТВ вчера в 12:35

Футбольный агент Марко Трабукки поведал о взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
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Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

РИА Новостивчера в 13:36

«Возвращение Карреры освободило бы „Спартак“ от негатива». Трабукки в «Инсайдерах» — о трансферах, ошибке Массимо и конфликте с Глушаковым

Матч ТВвчера в 13:16

Трабукки: Каррера допустил ошибку, став слишком слушать Рианчо

Чемпионатвчера в 13:16

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Sportbox.RUвчера в 12:35

«Каррера хотел, чтобы Глушакова отдали в аренду. „Спартак“ отказался». Откровения Трабукки

Sport.ruвчера в 13:14

Трабукки считает, что Каррера слишком много слушал Рианчо

Спорт-Экспрессвчера в 13:47

Трабукки: «В первый год в „Спартаке“ Каррера был более принципиальным. Потом стал дипломатом»

Sport24.ruвчера в 13:01
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Шоу-бизнес

Елена Захарова побывала на дискотеке в Турции

Обновлено в 01:36
Общество

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия

В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено вчера в 22:49
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет сегодня на Троекуровском кладбище

Обновлено в 00:50
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Музыка

Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество

Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура

Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака

Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Транспорт

Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца

Движение транспорта будет ограничено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве с 15 мая по 15 августа.
Обновлено вчера в 23:05
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Президент „Барселоны“ поддерживает меня»

Хочу сделать следующий шаг в «Барселоне». Разговаривал с президентом клуба, он поддерживает меня.
Обновлено вчера в 22:36
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Хоккей

Сборная Латвии обыграла австрийцев на ЧМ-2019

Игра завершилась со счетом 5:2 Латвийские хоккеисты одержали победу над сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Словакии.
Обновлено вчера в 14:00
Космос

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено 10 мая в 01:40
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Авто

Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 02:11
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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