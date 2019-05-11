Футбол
Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказалРИА Новости 13:36
Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянского специалиста с капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Обновлено в 13:58
Политика
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 13:58
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На Камчатке медведь обокрал охотников
Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Политика
В США отказали в визе ряду российских дипломатов
Причиной стал отказ в выдаче виз. Несколько российских представителей в составе делегации не получили визы США.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой
Компания Jonsbo представила новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая получила название CR-1000.
Обновлено в 12:36
Футбол
Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»
Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Наука
Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
Обновлено в 02:37
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Игры
От Epic Games до Square Enix: авторы Bulletstorm рассказали о своём будущем проекте
В настоящее время поляки трудятся над неанонсированным проектом — высокобюджетным шутером.
Обновлено в 09:39
Авто
Maserati лишатся двигателей Ferrari
По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
Обновлено в 07:34
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45