Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказалРИА Новости 13:36

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянского специалиста с капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

РИА Новости13:36

Трабукки рассказал, что отправлял сообщение Федуну по поводу возвращения Карреры. Но ответа не получи

Спорт-Экспресс13:54

Трабукки: «В первый год в „Спартаке“ Каррера был более принципиальным. Потом стал дипломатом»

Sport24.ru13:01

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Sportbox.RU12:35

«Каррера хотел, чтобы Глушакова отдали в аренду. „Спартак“ отказался». Откровения Трабукки

Sport.ru13:14

«Возвращение Карреры освободило бы „Спартак“ от негатива». Трабукки в «Инсайдерах» — о трансферах, ошибке Массимо и конфликте с Глушаковым

Матч ТВ13:16

Трабукки: Каррера допустил ошибку, став слишком слушать Рианчо

Чемпионат13:16
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Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Обновлено в 13:58
Политика

В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве

В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено в 09:34
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Обновлено в 12:17
Политика

В США отказали в визе ряду российских дипломатов

Причиной стал отказ в выдаче виз. Несколько российских представителей в составе делегации не получили визы США.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой

Компания Jonsbo представила новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая получила название CR-1000.
Обновлено в 12:36
Футбол

Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»

Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Обновлено в 14:17
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Игры

От Epic Games до Square Enix: авторы Bulletstorm рассказали о своём будущем проекте

В настоящее время поляки трудятся над неанонсированным проектом — высокобюджетным шутером.
Обновлено в 09:39
Авто

Maserati лишатся двигателей Ferrari

По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
Обновлено в 07:34
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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