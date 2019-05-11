Футбол
Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказалРИА Новости 13:36
Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянского специалиста с капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Обновлено в 13:01
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции
Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Энергетика
В Белоруссии увеличили цены на топливо
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 13:27
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 01:57
Футбол
Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»
Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Политика
Адвокат Трампа отменил визит на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено в 13:13
Авто
Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки
Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Происшествия
МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ
У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Обновлено в 17:05
Футбол
«Зенит» назвали претендентом на бывшего защитника «Рубина» Бауэра
Отмечается, что «Сток Сити» готов отпустить Бауэра в аренду. В английский клуб Бауэр перешел из «Рубина» в январе прошлого года.
Обновлено в 16:56
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Наука
Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Политика
Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Дружбы»
Обновлено в 14:26
Здоровье
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин
Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира
Обновлено в 16:42
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Обновлено в 16:33