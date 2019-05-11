Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказалРИА Новости 13:36

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянского специалиста с капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Каррера и Глушаков, «Монако» Головина в пике, Бэйл вне заявки «Реала»

Чемпионат17:00

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

РИА Новости13:36

«Возвращение Карреры освободило бы „Спартак“ от негатива». Трабукки в «Инсайдерах» — о трансферах, ошибке Массимо и конфликте с Глушаковым

Матч ТВ13:16

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Sportbox.RU12:35

«Каррера хотел, чтобы Глушакова отдали в аренду. „Спартак“ отказался». Откровения Трабукки

Sport.ru13:14

Трабукки рассказал, что отправлял сообщение Федуну по поводу возвращения Карреры. Но ответа не получи

Спорт-Экспресс13:54

Трабукки: «В первый год в „Спартаке“ Каррера был более принципиальным. Потом стал дипломатом»

Sport24.ru13:01
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Обновлено в 13:01
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции

Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Энергетика

В Белоруссии увеличили цены на топливо

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 13:27
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 01:57
Футбол

Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Политика

Адвокат Трампа отменил визит на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено в 13:13
Авто

Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки

Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Происшествия

МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ

У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

Обновлено в 17:05
Футбол

«Зенит» назвали претендентом на бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Отмечается, что «Сток Сити» готов отпустить Бауэра в аренду. В английский клуб Бауэр перешел из «Рубина» в январе прошлого года.
Обновлено в 16:56
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Футбол

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Обновлено в 16:08
Политика

Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Дружбы»

Обновлено в 14:26
Здоровье

Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин

Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Хоккей

Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира

Обновлено в 16:42
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Обновлено в 16:33
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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