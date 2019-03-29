Экономика

Toyota заключит специнвестконтракт и вложит в проекты 20 млрд рублейВести.Финанс 04:22

Японская Toyota подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания намерена вложить в развитие производства в России 20 млрд руб. в течение десяти лет. Фото: Toyota.ru Toyota собирается локализовать выпуск ряда деталей и обновить производство в Санкт-Петербурге.
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Toyota вписалась в специнвестконтракт

Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.
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