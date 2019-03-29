Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтрактКоммерсантъ вчера в 18:24
Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Транспорт
В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро
На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Кино
«Зелёная книга» стала рекордсменом российского проката
Драма «Зеленая книга», собравшая в российском прокате более 544 млн рублей, стала рекордсменом среди кинолент, получивших «Оскар» за «Лучший фильм года».
Обновлено вчера в 22:22
Космос
На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Культура
В Петербурге расскажут о работе Блока в БДТ
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея возобновлена
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
"Даллас" по буллитам обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Для "Старз" это третья победа кряду.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ
Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Культура
Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»
Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31
Здоровье
Мединфо: Татьяна Лямзина
Китайские ученые получили первую популяцию макак, клонированных от одного донора с отредактированным геномом.
Обновлено в 01:43
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
В Великобритании растет популярность антидепрессантов
В Великобритании установлен рекорд по числу выписанных рецептов на антидепрессанты.
Обновлено в 01:26
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Россияне превысили норму потребления сахара в два раза
Потребление россиянами сахара в 2018 году в два раза превысило норму, установленную Министерством здравоохранения.
Обновлено вчера в 01:20
Происшествия
В США похититель секретов АНБ признал свою вину
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26