Toyota вписалась в специнвестконтрактКоммерсантъ вчера в 18:24

Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.

с чего всё началось

Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.

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