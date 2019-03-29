Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтрактКоммерсантъ вчера в 18:24
Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.
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с чего всё началось
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.Коммерсантъвчера в 18:24
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3
Обновлено в 09:17
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Авто
Преемника Volkswagen Amarok построят на основе Ford Ranger
Немецкий концерн Volkswagen и американский автопроизводитель Ford согласно новому контракту совместными усилиями создадут приемника модели Amarok.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
США приостановили полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
В ВВС США приняли решение временно прекратить полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за выявленных проблем с системой тормозных парашютов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Авто
Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей
Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Футбол
ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад
Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Общество
«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске
Обновлено в 08:26
Происшествия
Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида
Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Технологии
Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено в 07:56
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50