Экономика
Toyota вложит в производство в Петербурге 20 млрд рублейАБН вчера в 23:47
Компания Toyota подала заявку в Минпромторг РФ на заключение специального инвестиционного контракта, сообщает «Коммерсант». Японский автоконцерн Toyota планирует модернизировать производство в Санкт-Петербурге. Компания вложит в модернизацию 20 млрд рублей в течение 10 лет.
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с чего всё началось
Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.Коммерсантъвчера в 18:24
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