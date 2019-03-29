Экономика

Toyota вложит в производство в Петербурге 20 млрд рублейАБН вчера в 23:47

Компания Toyota подала заявку в Минпромторг РФ на заключение специального инвестиционного контракта, сообщает «Коммерсант». Японский автоконцерн Toyota планирует модернизировать производство в Санкт-Петербурге. Компания вложит в модернизацию 20 млрд рублей в течение 10 лет.
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с чего всё началось

Toyota вписалась в специнвестконтракт

Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Toyota вложит в петербургское производство 20 млрд

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Toyota инвестирует 20 млрд рублей в развитие производства в Петербурге. Компания намерена подписать специнвестконтракт с Минпромторгом

Фонтанка.Ру05:06

«Ъ»: Toyota подала заявку на подписание специального инвестиционного контракта

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78.ru04:44

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