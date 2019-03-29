Toyota вложит в производство в Петербурге 20 млрд рублейАБН вчера в 23:47

Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.

с чего всё началось

Компания Toyota подала заявку в Минпромторг РФ на заключение специального инвестиционного контракта, сообщает «Коммерсант». Японский автоконцерн Toyota планирует модернизировать производство в Санкт-Петербурге. Компания вложит в модернизацию 20 млрд рублей в течение 10 лет.

Toyota вложит в производство в Петербурге 20 млрд рублей

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Политика Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.

Происшествия Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу Рано утром в субботу, 30 марта, в Иркутске произошло землетрясение.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Наука Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Культура Ведущая «Орла и решки» отказалась от гражданства Украины В феврале 2018 года от украинского гражданства отказалась первый заместитель главы МВД Украины Эка Згуладзе.

Политика Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.

Хоккей КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".

Политика Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Политика Саакашвили объяснил, почему жевал галстук Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Экономика В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.

Здоровье РАФМ: цифровизация здравоохранения движется не семимильными, а семимиллиардными шагами Самым консервативным звеном в сфере здравоохранения принято считать врачей, которые, якобы, при поиске информации эти механизмы не используют.

Происшествия В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.