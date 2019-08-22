Авто
Toyota сделала анонс выпуска в России нового Toyota RAV4В городе R 07:25
Известным японским автопроизводителем Toyota будет запущено в серийное производство четвертое поколение кроссовера RAV4. Старт сборки новинки запланирован а 1 октября 2019 года на заводе в Санкт-Петербурге.
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В Google рассказали о нововведениях в Android
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При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
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Обновлено в 18:19
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Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
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Консультации о формировании правительства Италии пройдут 27 августа
Президент Италии Серджо Маттарелла дал политическим партиям несколько дней, чтобы согласовать создание парламентского большинства для формирования правительства.
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
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«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ
Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
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Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:15
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
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Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 19:18
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Уже совсем скоро, буквально «сегодня вечером» по космическим меркам, наша галактика Млечный путь столкнется с соседкой – Андромедой.
Обновлено вчера в 04:34
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В Челябинской области следователи предъявили депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову обвинение в убийстве жены.
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Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Обновлено вчера в 07:06
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Москва и Пекин созвали заседание Совбеза ООН из-за новой ракеты США
Обновлено 20 августа в 21:11
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
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В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
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Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Авто
Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
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В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор».
Обновлено в 16:03