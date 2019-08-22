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Toyota сделала анонс выпуска в России нового Toyota RAV4В городе R 07:25

Известным японским автопроизводителем Toyota будет запущено в серийное производство четвертое поколение кроссовера RAV4. Старт сборки новинки запланирован а 1 октября 2019 года на заводе в Санкт-Петербурге.
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