Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо CorollaРоссийская газета 05:05
Ранее предполагалось, что на конвейер завода MTMUS встанет седан Corolla. "Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
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Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
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"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
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Меркель сделала заявление после третьего приступа
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Наука
Сладкий ликбез: развенчиваем мифы о сахаре
Одни имеют в виду вообще все углеводы и гликемический индекс продуктов, то есть их способность повышать сахар в крови, другие — добавленный сахар, тот самый, который мы кладем в чай и на котором варим варенье.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
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Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Анкара развернет батарею С-400 у турецко-сирийской границы
Первая батарея зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые Анкара приобрела у России, будет расположена в районе города Шанлыурфа, у границы с сирийской провинцией Ракка.
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Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
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Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ
Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
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Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Авто
Появился рендер нового поколения Skoda Octavia
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Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
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Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
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Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
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Обновлено в 09:43
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01