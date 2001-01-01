Toyota представит новый Land Cruiser на автосалоне в ТокиоREGNUM 03:06

Концепт-кар будет представлен широкой публике на автосалоне в Токио осенью этого года, а в продаже новый автомобиль может появиться уже в 2020 году, сообщает издание Best Car. Вместе с Toyota Land Cruiser, вероятно, будет представлен и родственный внедорожник Lexus LX.

Toyota представит новый Land Cruiser на автосалоне в Токио

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