Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4Российская газета 02:04
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
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Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
В среду, 17 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг
Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Технологии
Россияне проводят в интернете почти три часа в день
В среднем россияне проводят в сети Интернет около трех часов в день. Продолжительность просмотра интернет-страниц зависит от возраста.
Обновлено в 06:16
Экономика
До 10 млн безработных появится в России
Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Спорт
Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу
Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Авто
Представлен обновленный «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLC 63
В феврале 2018 года компания Mercedes представила обновлённый кроссовер GLC.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Авто
Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено вчера в 01:49
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Авто
«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
Компания «АвтоВАЗ» отправит в серийное производство новую модификацию LADA XRay, оснащенную вариатором.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Политика
Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента
59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за пост главы государства в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент страны Джозеф Байден.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Политика
Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Авто
Снижение продаж автомобилей в Евросоюзе в марте ускорилось до 3,9%
В 1-м квартале число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС сократилось на 3,3% - до 4,033 млн против 4,172 в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные ACEA.
Обновлено в 04:29
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44