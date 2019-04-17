Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4Российская газета 02:04

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
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Новый Toyota Highlander: три варианта полного привода и восемь мест

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Новый Toyota Highlander избавился от лезвий на «лице»

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Toyota представила Highlander нового поколения

AutoNews02:55

Toyota представила новый Highlander

Автоновости дня01:35

Новую Toyota Highlander показали в виде 200 деталей

Car.ru00:33

Toyota представила новый Highlander

Журнал Авто.ру03:02

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Российская газета02:04
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика

Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год

В среду, 17 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг

Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено в 06:53
Политика

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

Обновлено вчера в 22:45
Технологии

Россияне проводят в интернете почти три часа в день

В среднем россияне проводят в сети Интернет около трех часов в день. Продолжительность просмотра интернет-страниц зависит от возраста.
Обновлено в 06:16
Экономика

До 10 млн безработных появится в России

Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Спорт

Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Общество

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Авто

Представлен обновленный «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLC 63

В феврале 2018 года компания Mercedes представила обновлённый кроссовер GLC.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Общество

Варвару Караулову освободили из колонии

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено вчера в 01:49
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Авто

«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

Компания «АвтоВАЗ» отправит в серийное производство новую модификацию LADA XRay, оснащенную вариатором.
Обновлено в 03:49
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента

59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за пост главы государства в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент страны Джозеф Байден.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Политика

Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Авто

Снижение продаж автомобилей в Евросоюзе в марте ускорилось до 3,9%

В 1-м квартале число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС сократилось на 3,3% - до 4,033 млн против 4,172 в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные ACEA.
Обновлено в 04:29
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
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Toyota Highlander
Автомобиль
Кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K. Представлен в апреле 2000 года на Нью-Йоркском автосалоне. Позиционируется как автомобиль для любителей активного стиля вождения в возрасте от 20 до 30 лет.. Относится к классу SUV и в модельном ряду Toyota нацелен на аудиторию людей которые также рассматривают Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol.
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