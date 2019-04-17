Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4Российская газета 02:04

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Политика Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год В среду, 17 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год.

Шоу-бизнес Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.

Технологии Россияне проводят в интернете почти три часа в день В среднем россияне проводят в сети Интернет около трех часов в день. Продолжительность просмотра интернет-страниц зависит от возраста.

Экономика До 10 млн безработных появится в России Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.

Спорт Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.

Общество Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.

Авто Представлен обновленный «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 В феврале 2018 года компания Mercedes представила обновлённый кроссовер GLC.

Политика Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.

Общество Варвару Караулову освободили из колонии Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Авто УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.

Авто Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.

Политика Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.

Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Авто «АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco Компания «АвтоВАЗ» отправит в серийное производство новую модификацию LADA XRay, оснащенную вариатором.

Энергетика Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.

Политика Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента 59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за пост главы государства в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент страны Джозеф Байден.

Политика Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019 Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Шоу-бизнес Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Авто Снижение продаж автомобилей в Евросоюзе в марте ускорилось до 3,9% В 1-м квартале число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС сократилось на 3,3% - до 4,033 млн против 4,172 в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные ACEA.