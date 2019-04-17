Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколенияАвтоновости дня 01:35
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения. Автомобиль получил новый дизайн в стиле RAV4, платформу TNGA и гибридную версию. Бензиновые версии Highlander поступят в продажу в США в декабре 2019, гибридные – в феврале 2020 года.
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Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Происшествия
Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.
Обновлено в 07:43
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Политика
Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца
Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Политика
Путин отметил конкуренцию среди госслужащих
Президент России Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих.
Обновлено в 11:16
Политика
Трамп высылал российских дипломатов из-за фото мертвых птиц
Американское издание New York Times опубликовало материал, где рассказало, как будущая глава ЦРУ Джина Хэспел смогла убедить Трампа принять жесткие меры в отношении России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено в 12:21
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провёл предварительные переговоры с Антонио Конте на тот случай, если клуб решит попрощаться с Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 12:10
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Автоспорт
Мазепин начал переговоры о покупке команды «Формулы-1»
Обновлено в 10:17
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество
На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама
На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Футбол
Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»
В Уфе представили проект нового стадиона одноимённого клуба, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 10:37