Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколенияАвтоновости дня 01:35

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения. Автомобиль получил новый дизайн в стиле RAV4, платформу TNGA и гибридную версию. Бензиновые версии Highlander поступят в продажу в США в декабре 2019, гибридные – в феврале 2020 года.
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Новый Toyota Highlander: три варианта полного привода и восемь мест

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Новый Toyota Highlander избавился от лезвий на «лице»

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Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

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Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

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Новую Toyota Highlander показали в виде 200 деталей

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Журнал Авто.ру03:02

Toyota представила Highlander нового поколения

AutoNews02:55
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

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Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.
Обновлено в 07:43
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики.
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Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Экономика

Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
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Кино

Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»

Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Политика

Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца

Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Политика

Путин отметил конкуренцию среди госслужащих

Президент России Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих.
Обновлено в 11:16
Политика

Трамп высылал российских дипломатов из-за фото мертвых птиц

Американское издание New York Times опубликовало материал, где рассказало, как будущая глава ЦРУ Джина Хэспел смогла убедить Трампа принять жесткие меры в отношении России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:46
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650

Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено в 12:21
Кино

Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение

Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Футбол

Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
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«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте

"Ювентус" провёл предварительные переговоры с Антонио Конте на тот случай, если клуб решит попрощаться с Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 12:10
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика

Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
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Мазепин начал переговоры о покупке команды «Формулы-1»

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УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
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Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»

В Уфе представили проект нового стадиона одноимённого клуба, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 10:37
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