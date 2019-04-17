Toyota представила кроссовер Highlander нового поколенияАвтоновости дня 01:35

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения. Автомобиль получил новый дизайн в стиле RAV4, платформу TNGA и гибридную версию. Бензиновые версии Highlander поступят в продажу в США в декабре 2019, гибридные – в феврале 2020 года.

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Происшествия В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.

Происшествия Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Энергетика Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72 Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.

Политика Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Шоу-бизнес Кудряшка Волочкова: балерина решилась на весенние перемены в имидже 43-летняя Анастасия Волочкова решилась на весеннее преображение. Для этого балерина обратилась в один из салонов красоты.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Футбол Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“» Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.

Гаджеты Стала известна цена видеокарты GeForce GTX 1650 Напомним, изначально адаптеру приписывали цену в 180 долларов, а когда появились слухи про GTX 1650 Ti, такую цену стали приписывать ей, а за младшей «закрепили» цену в 130 долларов.

Политика Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".

Политика Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Происшествия В Польше загорелся американский военный грузовик. Есть пострадавшие 26 марта 2019 года в Малопольском воеводстве столкнулись сразу три американских военных грузовика.

Политика Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.

Общество Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Происшествия В США задержали мужчину по подозрению в изнасиловании сотни детей Полиция в США задержала жителя штата Луизиана, подозреваемого в 100 случаях сексуального насилия над детьми, сообщают местные власти в Facebook.

Театры Названы победители премии «Золотая маска» В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.