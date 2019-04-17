Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколенияАвтоновости дня 01:35
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения. Автомобиль получил новый дизайн в стиле RAV4, платформу TNGA и гибридную версию. Бензиновые версии Highlander поступят в продажу в США в декабре 2019, гибридные – в феврале 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Политика
Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате
Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Кудряшка Волочкова: балерина решилась на весенние перемены в имидже
43-летняя Анастасия Волочкова решилась на весеннее преображение. Для этого балерина обратилась в один из салонов красоты.
Обновлено в 07:35
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Столица Ливии попала под ракетный обстрел
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Стала известна цена видеокарты GeForce GTX 1650
Напомним, изначально адаптеру приписывали цену в 180 долларов, а когда появились слухи про GTX 1650 Ti, такую цену стали приписывать ей, а за младшей «закрепили» цену в 130 долларов.
Обновлено в 10:49
Политика
Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции
Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Польше загорелся американский военный грузовик. Есть пострадавшие
26 марта 2019 года в Малопольском воеводстве столкнулись сразу три американских военных грузовика.
Обновлено в 11:09
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Общество
Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы
Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.
Обновлено в 11:38
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В США задержали мужчину по подозрению в изнасиловании сотни детей
Полиция в США задержала жителя штата Луизиана, подозреваемого в 100 случаях сексуального насилия над детьми, сообщают местные власти в Facebook.
Обновлено в 02:32
Театры
Названы победители премии «Золотая маска»
В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Общество
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48